Сильнейшие метели обрушились сразу на несколько российских регионов

Из-за сильнейших метелей автовокзалы Новосибирска, Кемерова, Томска и Барнаула отменили междугородние автобусы. В Омске из-за метелей задерживают авиарейсы.

В Алтайском крае десятки сел отрезаны от внешнего мира: некоторые трассы перекрыты, сугробы просто не успевают расчищать. Дорожные службы не справляются, на помощь к ним пришли военные, но снега столько, что по завалам с трудом пробирается даже спецтехника. Некоторые жители уже жалуются на недостаток продуктов и перебои с водоснабжением.

Из-за метелей также закрыты трассы из Оренбурга в сторону Казахстана. Соседняя республика уже несколько дней терпит настоящее снежное бедствие. В столице страны — Нур-Султане объявлен режим ЧС из-за метели.

Неспокойно сейчас и в южных регионах России. Так, в Краснодарском крае туристам и любителям горных лыж настоятельно советуют отменить походы из-за высокой вероятности схода лавин.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным.