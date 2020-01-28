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Финский ученый рассказал, к чему приведет зима без снега

, 11:50 | Максим Чугункин 85

Киммо Сааринен считает, что из-за аномального температурного режима в этом году возможны проблемы с урожаем.

Фото: www.globallookpress.com /Konstantin Kokoshkin

Тема:
Погода 4195

Директор финского Института аллергии и окружающей среды Киммо Сааринен заявил, что теплая зима может привести к сокращению комаров и популяций других насекомых, а также плохому урожаю. Об этом со ссылкой на издание YLE сообщает РИА Новости.

Когда весной тает снег, комары используют образующиеся пруды для размножения. Если у насекомых пропадет такая среда, то это приведет к проблемам в пищевой цепочке. Птицы, особенно прилетающие летом на север, не смогут находить себе питание.

Бесснежная зима может привести к плохому урожаю уже летом 2020 года, ведь снег — это источник воды для почвы, который также предохраняет озимые посевы от переохлаждения и ветров.

Бояться аномального потепления не стоит, уверен Киммо Сааринен, однако надо понимать, что бесснежные зимы почти всегда приносят проблемы.

Ранее синоптики пообещали жителям России потепление в конце февраля.

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