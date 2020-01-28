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Видео: Спасение двух мужчин и кошки из снежного плена в Казахстане

, 16:47 | Василий Заика 34

Рабочие почти сутки провели в землянке на территории бывшего полевого стана в Костанайском районе.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, МЧС

Тема:
Погода 4196

Двое рабочих и кошка были спасены из снежного плена сотрудниками оперативных служб в Казахстане. Мужчины и животное на протяжении суток находились в землянке на территории бывшего полевого стана в Костанайском районе, укрываясь от разгула стихии, сообщает Sputnik Казахстан.

Ситуация была осложнена тем, что спасатели не знали точного местонахождения пострадавших из-за отсутствия с ними связи.

«Поступил вызов, что в 35 километрах от поселка Аксай требуется эвакуация двух человек, находящихся на территории бывшего полевого стана. Люди были направлены туда вместе с новым оборудованием для обработки земли. В связи с резким ухудшением погодных условий и невозможностью самостоятельно покинуть территорию, потребовалась их срочная эвакуация», — говорится в сообщении комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана.

Спасатели в условиях нулевой видимости на транспортных средствах высокой проходимости направились к ориентировочному местонахождению пострадавших. По истечении суток, рабочих обнаружили в заметенной снегом землянке в удовлетворительном состоянии и доставили в поселок Аксай.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что спасатели эвакуировали более 200 рыбаков с оторвавшейся льдины на Сахалине.

Тема:
Погода 4196
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