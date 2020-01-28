В ГИБДД призвали быть особенно бдительными на дороге в период метелей

Госавтоинспекция призвала автовладельцев и пешеходов к повышенной осторожности в период неблагоприятных погодных условий. Снегопады, снижающие видимость, и гололед в настоящее время стали насущной проблемой многих регионов.

Так, в Оренбургской области и на Алтайском крае из-за плохой погоды перекрыты несколько трасс. Водителям Алтайского края также запрещено следовать по некоторым дорогам на транспорте категорий C и D. Плохая видимость и гололед уже стали причиной многих ДТП — например, в Калужской области съехал с дороги и перевернулся автобус, внутри которого находился 31 паломник, двоим пассажирам потребовалась госпитализация.

Сотрудники дорожной полиции отмечают, что многие автовладельцы пренебрегают применением мер, необходимых в сложных погодных условиях — использованием противотуманных фар и снижением скорости. Инспекторы просят более ответственно относиться к вопросам безопасности дорожного движения.

«Госавтоинспекция МВД России рекомендует водителям по возможности воздержаться от поездок на автомобилях в пределах населенных пунктов и воспользоваться общественным транспортом, а от поездок на дальние расстояния, особенно в ночное время, лучше и вовсе отказаться», — говорится на официальном сайте ГИБДД РФ.

Также дорожная полиция просит помнить о том, что в плохую погоду особо внимательными стоит быть и пешеходам. Необходимо помнить о том, что из-за обильного снегопада водители могут не заметить человека, вышедшего на проезжую часть — в особенности, если переходить дорогу в непредназначенном для этого месте. Пешим участникам дорожного движения следует ответственно относиться к соблюдению ПДД и не пренебрегать использованием светоотражателей, которые помогут автовладельцам заблаговременно увидеть человека на дороге.

«В случае возникновения сложной ситуации на дорогах все участники дорожного движения могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции. Сотрудники постараются оказать все возможное содействие, при необходимости помогут с вызовом технической службы или эвакуатора», — добавляют полицейские.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в половине регионов России объявлен желтый уровень погодной опасности.