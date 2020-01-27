  1. Пятый канал
  4. Во многих российских регионах объявлен желтый уровень погодной опасности

Во многих российских регионах объявлен желтый уровень погодной опасности

, 10:43 Эфирная новость 91

Специалисты обещают метели, гололед и сильный ветер.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Красильников Станислав; 5-tv.ru

Тема:
Погода 4193

Зима, наконец, дошла до центральной части страны. Всего за несколько часов в Калуге, Ярославе и Нижнем Новгороде выпало больше половины месячной нормы осадков. Из-за мощного снегопада частично парализовано движение общественного транспорта. В пригородах — оборваны и линии электропередачи, без света остались несколько населенных пунктов.

В Петербурге дождь сменился метелью, из-за чего город встал в девятибалльных пробках. В Ленобласти водитель маршрутки на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Один человек погиб, еще семеро получили серьезные травмы.

Также во власти циклонов оказались Тамбов, Архангельск, Мурманск и Сызрань. Водителей предупреждают о сильном ветре и плохой видимости на трассах.

Не обошла погода стороной и Подмосковье. Сразу несколько районов накрыла непроглядная метель. Сегодня в регионе также будет снежно и ветрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы.

Тема:
Погода 4193
25 янв
Синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы
24 янв
Первый снег выпал в Петербурге, а Новосибирск утопает в сугробах
24 янв
Массовые аварии в Петербурге произошли из-за снегопада — видео
24 янв
Синоптики обещают россиянам похожий на зиму февраль
22 янв
Роспотребнадзор предупредил россиян о зимней активности клещей
21 янв
Жителей Петербурга предупредили о возможном наводнении
20 янв
В Канаде из-за сильного снегопада объявлено чрезвычайное положение
20 янв
Погода на Крещение в России побила температурные рекорды
20 янв
Жители России отметили Крещение традиционным купанием в купелях
19 янв
«Крещенское тепло»: 19 января в Петербурге назвали самым «жарким» в истории города

Читайте также

-5° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

12:05
Звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко пропала в Мексике
12:00
Режим повышенной готовности из-за нового коронавируса ввели в Забайкалье
11:54
Стало известно, где жил отец, бросивший детей в «Шереметьево»
11:44
«Сказала, что водку пью с мужиками» — Макеева показала, как отдыхает в бане
11:30
Видео: самолет с пассажирами выехал на городскую дорогу в Иране
11:22
«Стали доканывать»: Бирюкова призналась, что на ее свадьбе настояли дети

Сейчас читают

Самолет из Хабаровска готовится к посадке из-за сообщения о минировании
Что можно и категорически нельзя делать 27 января в день Святой Нины
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]