Во многих российских регионах объявлен желтый уровень погодной опасности

Зима, наконец, дошла до центральной части страны. Всего за несколько часов в Калуге, Ярославе и Нижнем Новгороде выпало больше половины месячной нормы осадков. Из-за мощного снегопада частично парализовано движение общественного транспорта. В пригородах — оборваны и линии электропередачи, без света остались несколько населенных пунктов.

В Петербурге дождь сменился метелью, из-за чего город встал в девятибалльных пробках. В Ленобласти водитель маршрутки на скользкой дороге не справился с управлением и съехал в кювет. Один человек погиб, еще семеро получили серьезные травмы.

Также во власти циклонов оказались Тамбов, Архангельск, Мурманск и Сызрань. Водителей предупреждают о сильном ветре и плохой видимости на трассах.

Не обошла погода стороной и Подмосковье. Сразу несколько районов накрыла непроглядная метель. Сегодня в регионе также будет снежно и ветрено.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы.