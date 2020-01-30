  1. Пятый канал
  4. В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации

В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации

, 3:22 Эфирная новость 31

За десять дней там выпало две месячной нормы осадков.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /EMERCOM of Russia, 5-tv.ru

Тема:
Погода 4201

В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Регион буквально утопает в снегу. За десять дней там выпало две месячной нормы осадков. Отрезанным от большой земли оказался Бийск, в котором проживают больше 200 тысяч человек. Метель парализовала движение на трассах. Кое-где не может проехать даже спецтехника. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Андреев побывал в зоне бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что круизный лайнер с пассажирами в жуткий шторм прибило к пирсу в Норвегии.

Тема:
Погода 4201
29 янв
Круизный лайнер с пассажирами в жуткий шторм прибило к пирсу в Норвегии
29 янв
Новые рекорды зимы: на Москву идет потепление, а Алтай завалило снегом
29 янв
Ведущий специалист Гидрометцентра России предрекла сильные морозы
28 янв
В ГИБДД призвали быть особенно бдительными на дороге в период метелей
28 янв
Видео: Спасение двух мужчин и кошки из снежного плена в Казахстане
28 янв
Финский ученый рассказал, к чему приведет зима без снега
28 янв
Сильнейшие метели обрушились сразу на несколько российских регионов
27 янв
Во многих российских регионах объявлен желтый уровень погодной опасности
25 янв
Синоптики пообещали жителям России мощное потепление в конце зимы
24 янв
Первый снег выпал в Петербурге, а Новосибирск утопает в сугробах

Читайте также

-1° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.39
-0.44 68.68
-0.55
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения

Последние новости

4:06
Берлинский зоопарк показал публике детенышей панд
3:44
Водителя, подрезавшего машину с детьми в Братске, приговорили к 15 годам колонии
3:22
В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации
3:00
Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
2:37
«Полтос»: Родные поздравили Дмитрия Маликова с юбилеем
2:14
Путин провел встречу с бывшими членами правительства

Сейчас читают

Гороскоп на 30 января: Луна в Стрельце предвещает романтические приключения
День Преподобного Антония Великого: Как 30 января защититься от темных сил
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]