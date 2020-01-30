В трех районах Алтайского края ввели режим чрезвычайной ситуации. Регион буквально утопает в снегу. За десять дней там выпало две месячной нормы осадков. Отрезанным от большой земли оказался Бийск, в котором проживают больше 200 тысяч человек. Метель парализовала движение на трассах. Кое-где не может проехать даже спецтехника. Корреспондент МИЦ «Известия» Евгений Андреев побывал в зоне бедствия. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что круизный лайнер с пассажирами в жуткий шторм прибило к пирсу в Норвегии.