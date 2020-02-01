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«Ольгу уже не сломать»: Мать Бузовой рассказала о школьной травле певицы

, 9:54 | Анастасия Игонина 52

Звезда долгое время не рассказывала о том, что у нее сложные отношения с одноклассниками и учителями.

Фото: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 769

Мать Ольги Бузовой — Ирина — рассказала о сложных школьных годах теледивы. Артистку, которую сегодня обожают миллионы, травили из-за неординарной внешности.

По словам Ирины, юная Оля отдавала предпочтение необычным образам — вместо сменки брала «тапки с мишками», сооружала на учебу прически непривычной формы, надевала майки с открытым животом и брюки клеш. За тягу к нестандартному мама ласково зовет певицу «райской птичкой» — однако ее позицию в школьные годы артистки разделяли далеко не все.

«Некоторые учителя ее не любили. Их ее внешний вид выбешивал. Поэтому на родительском собрании в девятом классе сказали: „Оля плохо влияет на девочек. Скажите детям, чтобы объявили ей бойкот“. И многие в классе перестали с дочкой разговаривать. Я только потом узнала», — цитирует сайт KP.RU.

При этом педагоги нередко обвиняли Бузову в употреблении наркотиков и упрекали в том, что она «торгует шубами». Звезда «Дома-2» даже хотела сменить школу после девятого класса, но мама убедила ее остаться — иначе, объясняла Ирина, получилось бы, что Ольга признала поражение, показала слабость.

«До сих пор не знаю, правильно ли я поступила или нет. Бойкот одноклассников, психологический террор взрослых — она все выдержала. Так что теперь все комментарии хейтеров и любой негатив в СМИ для нее, как детский лепет. Ольгу уже не сломать. Она поплачет, потом улыбнется и пойдет дальше», — рассказывает Ирина.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что песня «Мало половин» Ольги Бузовой получила платиновый статус.

Тема:
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