  1. Пятый канал
  4. Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим

Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим

, 20:39 | Марина Неруцких Срочная новость 66

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Фото: РИА Новости / Сергей Пивоваров

Тема:
Война в Сирии 4537

Система ПВО ликвидировала беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат приближался расположению российских военных со стороны северо-восточной части Средиземного моря и был уничтожен «Панцирем-С».

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», — сообщили в Минобороны.

Кому принадлежал сбитый дрон, в ведомстве затруднились назвать, но отметили, что авиабаза продолжает работу в штатном режиме.

Авиабаза Хмеймим находится к юго-востоку от города Латакия в Хмеймиме. Сирийская авиабаза эксплуатируется Россией с августа 2015 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.

Тема:
Война в Сирии 4537
3 февр
Совместное патрулирование РФ и Турции в Идлибе не состоялось
2 февр
Боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии
2 февр
В результате обстрела в Алеппо ранения получили операторы иранских телеканалов
2 февр
Несколько журналистов получили ранения при обстреле Алеппо в Сирии
31 янв
В Кремле оценили слова Эрдогана о невыполнении соглашений по Сирии
31 янв
Раненую в Сирии журналистку RТ Вафу Шабруни привезли на лечение в Петербург
30 янв
Симоньян поблагодарила российских военных и лично Сергея Шойгу за спасение журналистки RT
30 янв
Военные медики оказали экстренную помощь раненой в Сирии журналистке RT
30 янв
Сирийская армия освободила стратегически важный населенный пункт Хандарат
30 янв
Минобороны: действия Госдепа США мешают урегулированию ситуации в Сирии

Читайте также

Атмосферное давление 740 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
63.91
0.77 70.79
1.19
Идеальные пары по знаку зодиака

Последние новости

21:15
Минпросвещения пойдет навстречу «домашним» учителям
20:59
Фильм «1917» стал триумфатором премии Британской киноакадемии
20:55
В России назвали имена лауреатов премии президента РФ в области науки и инноваций за 2019 год
20:39
Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим
20:37
«Жесть… Как?!» — Тимати и Решетова повеселили поклонников видеошуткой
20:26
Патрушев отчитался по итогам работы агропромышленного комплекса за минувший год

Сейчас читают

«Орех — зачет!» — Асмус впечатлила фанатов снимком в купальнике
Идеальные пары по знаку зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]