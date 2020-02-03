Система ПВО сбила беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим

Система ПВО ликвидировала беспилотник, приблизившийся к авиабазе Хмеймим. Как сообщили в Минобороны РФ, беспилотный летательный аппарат приближался расположению российских военных со стороны северо-восточной части Средиземного моря и был уничтожен «Панцирем-С».

«Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса „Панцирь-С“ российской авиабазы воздушная цель на удалении от авиабазы уничтожена. Пострадавших или материального ущерба нет», — сообщили в Минобороны.

Кому принадлежал сбитый дрон, в ведомстве затруднились назвать, но отметили, что авиабаза продолжает работу в штатном режиме.

Авиабаза Хмеймим находится к юго-востоку от города Латакия в Хмеймиме. Сирийская авиабаза эксплуатируется Россией с августа 2015 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики запустили беспилотники в районе авиабазы Хмеймим в Сирии.