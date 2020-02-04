Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост, спровоцировавший в сети волну слухов о ее беременности. Звезда разместила в микроблоге забавное видео с собачкой. Однако поклонники будто бы и не заметили смешную зверушку. Внимание подписчиков было приковано к записи, которой артистка сопроводила публикацию.
«Меня бесит, что я поправилась за время отпуска. Очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему-то так хочется есть. И спать», — заявила знаменитость.
Фанаты один за другим стали оставлять под постом комментарии, в которых предполагали — их кумир находится в весьма «интересном положении».
«Беременным всегда хочется много есть и много спать!»
«А может вы и вправду ляльку ждете?»
«Беременная Оля!» — написали фолловеры.
Ольга Бузова никак не прокомментировала слухи о своей беременности. Однако предположения фанатов об «интересном положении» любимицы вполне могут оказаться реальностью. Уже несколько месяцев звезда встречается с блогером Давидом Манукяном, а в сети постоянно появляются новости о возможной свадьбе влюбленной парочки.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова могла «засветить» подписчикам помолвочное кольцо с бриллиантом.