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  4. «Беременным всегда хочется!» — Бузову заподозрили в «интересном положении»

«Беременным всегда хочется!» — Бузову заподозрили в «интересном положении»

, 19:35 | Ниса Мурзанаева 1 268

Певица пожаловалась — она постоянно хочет кушать и спать. Подписчики сделали свои выводы.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 770

Ольга Бузова опубликовала в Instagram пост, спровоцировавший в сети волну слухов о ее беременности. Звезда разместила в микроблоге забавное видео с собачкой. Однако поклонники будто бы и не заметили смешную зверушку. Внимание подписчиков было приковано к записи, которой артистка сопроводила публикацию.

«Меня бесит, что я поправилась за время отпуска. Очень хочу скинуть лишние килограммы, но почему-то так хочется есть. И спать», — заявила знаменитость.

Instagram @buzova86

Фанаты один за другим стали оставлять под постом комментарии, в которых предполагали — их кумир находится в весьма «интересном положении».

«Беременным всегда хочется много есть и много спать!»

«А может вы и вправду ляльку ждете?»

«Беременная Оля!» — написали фолловеры.

Ольга Бузова никак не прокомментировала слухи о своей беременности. Однако предположения фанатов об «интересном положении» любимицы вполне могут оказаться реальностью. Уже несколько месяцев звезда встречается с блогером Давидом Манукяном, а в сети постоянно появляются новости о возможной свадьбе влюбленной парочки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Ольга Бузова могла «засветить» подписчикам помолвочное кольцо с бриллиантом.

Тема:
Ольга Бузова 770
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