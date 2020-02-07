Кузнецова с 26 российскими детьми из Сирии прибыли в медцентр в Москве

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова вместе с 26 российскими детьми из лагеря беженцев в Сирии прибыли в «Национальный медицинский центр здоровья»в Москве. В больнице ребят встретили их родственники.

По словам омбудсмена, несовершеннолетние оказались в арабской республике по воле родителей, примкнувшим к террористической организации ИГ*. Сейчас они смогут наконец-то вернуться на родину, в разные уголки России: Астрахань, Оренбург, Свердловскую область, Дагестан, Чеченскую Республику.

«Это реально вопрос жизни и смерти. Я не преувеличиваю, потому что каждый день уносит жизни детей. Находиться в этих территориях опасно для детской жизни. Однозначно. И не один ребенок погибает там ежедневно. За то время, когда мы готовили поездку, поступала уже информация о детской гибели, поэтому мы забрали всех детей, которых было возможно забрать в этот приезд», — отметила Кузнецова.

По ее словам, самому маленькому ребенку — два года. Старшему — 17. Следующим этапом, как отметила уполномоченный по правам ребенка, будет транспортировка в РФ совсем маленьких ребят. Со временем все дети россиян-террористов будут доставлены на родину. Всего в списке Анны Кузнецовой значатся 146 ребят. До момента вылета из Сирии несовершеннолетние пробудут в приютах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет с 26 российскими детьми, вывезенными из Сирии, приземлился в Подмосковье.

* — организация запрещена на территории РФ.