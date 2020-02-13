Видео: Сирийцы забросали камнями убивших подростка военных США

Сирийцы, забросав камнями, прогнали колонну американских военных, после того, как те открыли прицельный огонь по мирному населению. Видео инцидента в провинции Хасеке опубликовало агентство Ruptly.

На кадрах видно, как люди догоняют американских военных и бросают в них, как огромные булыжники, так и мелкие камни, чтобы те побыстрее покинули их территорию.

Жертвой стрельбы стал 14-летний подросток. Еще один гражданский получил ранение.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, конфликт удалось остановить российским военнослужащим, которые вывели американцев к их пункту базирования в населенном пункте Химо.