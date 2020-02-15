Глава австрийской нефтяной компании OMV, финансирующей «Северный поток — 2», Райнер Зеле полагает, что России удастся завершить строительство газопровода, пишет Bloomberg.

«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут», — заявил он.

По словам Райнера Зеле, для укладки труб по дну Балтийского моря «не требуются супертехнологии». Однако он отметил, что не знает, какое именно российское судно может быть применено для завершения строительства газопровода.

В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что трубоукладчик «Академик Черский» вполне подходит для достройки «Северного потока-2». Однако, для подготовки российского судна потребуется некоторое время.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ заверили — санкции США не помешают завершению «Северного потока — 2».