Глава австрийской OMV прокомментировал строительство «Северного потока — 2»
Трубы для газопровода временно прекратили укладывать из-за санкций США.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 10 по 16 февраля
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
Гороскоп на 8 февраля: Луна во Льве — идеальное время для новых начинаний
Фото, видео: ТАСС/Stefan Sauer, /Шарифулин Валерий, /Шарифулин Валерий, /Фадеичев Сергей
Глава австрийской нефтяной компании OMV, финансирующей «Северный поток — 2», Райнер Зеле полагает, что России удастся завершить строительство газопровода, пишет Bloomberg.
«Как я понимаю, они ищут судно, я бы поставил на то, что они его найдут», — заявил он.
По словам Райнера Зеле, для укладки труб по дну Балтийского моря «не требуются супертехнологии». Однако он отметил, что не знает, какое именно российское судно может быть применено для завершения строительства газопровода.
В декабре 2019 года министр энергетики РФ Александр Новак заявил, что трубоукладчик «Академик Черский» вполне подходит для достройки «Северного потока-2». Однако, для подготовки российского судна потребуется некоторое время.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД РФ заверили — санкции США не помешают завершению «Северного потока — 2».
Нашли ошибку?