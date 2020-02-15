Зима кончилась: В РАН объявили о начале весны в Москве

Синоптики не ожидают появления морозов в Москве и считают, что зима в столице закончилась и начался плавный переход к весне. Об этом в интервью агентству «Москва» заявил заведующий лабораторией Института географии Российской академии наук (РАН) климатолог Владимир Семенов.

«Даже если будут вторжения холодных арктических масс, то высокое теплое солнышко, ясная погода — и все начинает таять», — выразил уверенность специалист.

Одной из причин такой теплой зимы в Москве в конце 2019 — начале 2020 года он назвал североатлантическое колебание, которое было и будет всегда.

«По прогнозам, этот положительный индекс североатлантического колебания продолжится до конца февраля», — пояснил Семенов и добавил, что в марте календарная зима будет сопровождаться обилием тепла.

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