По «зеленой зоне» Багдада нанесен ракетный удар

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Светлана Шевченко
Срочная новость 28

Сообщается, что рядом с американским посольством упали несколько ракет. Предварительно, целью была военная база сил коалиции.

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Фото, видео: Twitter @ZaidBenjamin5

Тема:
Война в Сирии

По «зеленой зоне» Багдада нанесен ракетный удар.

Сообщается, что рядом с американским посольством упали несколько ракет. Предварительно, целью была военная база сил коалиции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на американский военный источник.

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