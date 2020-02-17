В сети появилась информация, что звезда Instagram Ольга Бузова претендует на звание «Человек года Витебска-2019». Неизвестные опубликовали на официальной страничке артистки «ВКонтакте» пост с голосованием. Надписи сверху призывают: «Друзья, поддержим Олю в голосовании по ссылке. Каждый голос важен».

Правдива эта информация или нет — не известно. На официальном сайте «Народныя навіны Віцебска» (Народные новости Витебска — Прим. ред.) об этом лишь несколько слов.

По версии интернет-издания, Ольга якобы действительно участвует в конкурсе вместе с еще шестью претендентами. Но есть нюанс: конкуренты Бузовой — достойные люди. Среди них и старшеклассник Андрей Карпов, поймавший грабителя, и некий Глеб Каштанов, лично задержавший преступника. В списках есть даже Павел Кнурэк — художник, прославивший город удивительными рисунками на улицах.

А вот российская певица здесь охарактеризована с довольно сомнительной стороны.

«Бузова сфотографировалась на площади Победы в одних чулках, потом в них же выступала в амфитеатре. <…> Сейчас ее обвиняют в неуважении к памяти о подвиге советского народа», — написано на сайте.

По предварительным итогам интернет-голосования, у Бузовой 41% голосов — 1 место. Сама звезда до настоящего времени никак не комментировала эту новость.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как поздравил Ольгу Бузову с Днем всех влюбленных ее жених.