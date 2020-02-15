«Он у тебя золотой»: Манукян устроил сюрприз Бузовой в День всех влюбленных

Ольга Бузова получила романтичный подарок от своего избранника Давида Манукяна в День всех влюбленных. Звезда поделилась трогательным видео на своей странице в Instagram.

Артистка встретила праздничный день без Давида, так как находилась на гастролях в Брянске, а возлюбленный не смог к ней приехать. Однако он вышел из затруднительного положения. После выступления Бузова обнаружила, что ее номер в отеле украшен воздушными шарами в виде сердца и лепестками роз. Также звезду ждал огромный букет цветов.

«Мой День святого Валентина. Тебя нет рядом, но даже на расстоянии ты умеешь меня удивлять. Так красиво в номере. Спасибо, любимый», — трогательно подписала пост знаменитость.

«Моя любимая», — прокомментировал блогер.

Instagram @buzova86

Многомиллионная армия поклонников пришла в восторг от такого сюрприза Манукяна. Большинство фанатов пожелали паре счастья и любви.

«Как круто! До мурашек!!! Мои крошки, пусть ваша любовь будет вечной»;

«Оль, ты красотка и заслуживаешь этого»;

«Какой он у тебя золотой. Счастья вам»;

«Это потрясающе», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова в костюме медсестрички поздравила фанатов с Днем святого Валентина.