«Он у тебя золотой»: Манукян устроил сюрприз Бузовой в День всех влюбленных
Звезда обнаружила в гостиничном номере неожиданный подарок от избранника.
Закрыть
Смотрите также:
Три женских имени, к которым мужчина тянется на подсознательном уровне
Астраханские школьники «слили» откровенное видео учительницы и девятиклассника
Чей ребенок? Стал известен результат ДНК-экспертизы Григорьева-Апполонова на отцовство
«Уже не в моде!» — Васильев дал урок по стилю 46-летней Марии Мироновой
Кардиологи рассказали, что чувствует человек перед инфарктом
Гороскоп на 11 февраля: убывающая Луна в Деве приготовила для Овнов крутой вираж
Как отличить коронавирус от ОРВИ: три симптома опасной инфекции
Лена Ленина пошла под венец с короткой стрижкой и в платье за 10 миллионов
Стендап-комик Антон Шастун показал Анну Седокову без фотошопа
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Фото, видео: Instagram @buzova86
Ольга Бузова получила романтичный подарок от своего избранника Давида Манукяна в День всех влюбленных. Звезда поделилась трогательным видео на своей странице в Instagram.
Артистка встретила праздничный день без Давида, так как находилась на гастролях в Брянске, а возлюбленный не смог к ней приехать. Однако он вышел из затруднительного положения. После выступления Бузова обнаружила, что ее номер в отеле украшен воздушными шарами в виде сердца и лепестками роз. Также звезду ждал огромный букет цветов.
«Мой День святого Валентина. Тебя нет рядом, но даже на расстоянии ты умеешь меня удивлять. Так красиво в номере. Спасибо, любимый», — трогательно подписала пост знаменитость.
«Моя любимая», — прокомментировал блогер.
Многомиллионная армия поклонников пришла в восторг от такого сюрприза Манукяна. Большинство фанатов пожелали паре счастья и любви.
«Как круто! До мурашек!!! Мои крошки, пусть ваша любовь будет вечной»;
«Оль, ты красотка и заслуживаешь этого»;
«Какой он у тебя золотой. Счастья вам»;
«Это потрясающе», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова в костюме медсестрички поздравила фанатов с Днем святого Валентина.
Нашли ошибку?