Автомобиль Tesla спас семью от гибели — видео
Шторм «Деннис», обрушившийся на Европу, унес жизни трех человек.
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Фото, видео: Reuters / Phil Noble; 5-tv.ru
В Великобритании ликвидируют последствия шторма «Деннис», жертвами которого стали три человека. Стихия обрушилась на королевство в минувшие выходные. Были отменены сотни авиарейсов, возникли сбои в движении поездов. Затоплены десятки населенных пунктов, автомагистрали, разрушены мосты.
Страна обсуждает случай удивительного спасения целой семьи — от гибели их уберег автомобиль Тесла. Машина двигалась на автопилоте, когда на нее упало четырехсотлетнее дерево. Сработавшая система экстренного торможения — еще секунда и все кто был внутри могли бы погибнуть, в итоге был уничтожен только капот.
А в соседней Ирландии «Дэннис» стал причиной двух необычных явлений. Очевидцы сняли на камеру мобильного тонны пены на морском побережье. Она образовалась в результате сильного ветра.
Жители также сообщили о внезапно появившемся у берегов корабле призраке. Сухогруз прибило к скалам на юге страны. Два года назад судно сломалось у Бермудских островов, экипаж эвакуировали. С тех пор корабль дрейфовал между Южной Америкой и Африкой, а благодаря шторму оказался в Северной Атлантике.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что неуправляемый автомобиль на скорости протаранил машину на парковке ТЦ «МЕГА Парнас» в Петербурге.
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