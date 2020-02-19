Аномальная зима: в Гидрометцентре объяснили причины теплой погоды в феврале

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд объяснил причины теплой зимы в России. По его словам, положительные аномалии этой в этот сезон достигали 25-28 градусов. Например, в Якутске на прошлой неделе столбик термометра поднялся до минус 14,7 градуса, вместо положенных минус 35, а в Чите температура достигла отметки — плюс 1,5 градуса, что также не характерно для данного региона.

Как отметил метеоролог, воздушные частицы из теплой Атлантики вытесняли холодный воздух из Сибири на протяжении зимы, поэтому на территории России установилась такая теплая погода.

«В январе, в третьей декаде декабря были северные потоки и устанавливался антициклон, но на очень непродолжительное время, то есть преимущественно именно Атлантика дирижировала погодой не только над Европейской частью страны, что привычно и типично, но и над Азиатской территорией», — пояснил Вильфанд в интервью РИА Новости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Петербурге снова побит температурный рекорд.