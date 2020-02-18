В Петербурге снова побит температурный рекорд

Столбики термометров в Петербурге снова добрались до рекордной отметки. +5,5 градусов было сегодня в Северной столице. По словам главного синоптика города на Неве Александра Колесова, это температурный рекорд. Последний раз приблизительно так же тепло было 95 лет назад. Правда тогда, в 1925 году, метеорологи зафиксировали в городе +4,7 градуса.

Как сообщает Интерфакс, синоптики прогнозируют дальнейшее потепление в Северной столице. 19 февраля температурный фон может побить рекорд 2003 года, когда в городе было около 4,5 градусов тепла.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что климатическая весна в феврале впервые зафиксирована в двух столицах. В Москве побит температурный рекорд 1949 года. А уникальные для февраля показатели в Петербурге регистрируют уже второй день подряд.