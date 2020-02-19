Для чего коммунальщики Петербурга поливают дороги в дождь и «убирают» несуществующий снег?

Даже в такую бесснежную зиму, как сейчас в Петербурге, коммунальщики не сидят без дела. Жители Северной столицы стали свидетелями довольно абсурдных ситуаций — как снегоуборочная техника расчищает дороги от невидимых сугробов. А в дождь работают поливальные машины. Такая видимость работы вызвала недоумение горожан и резонный вопрос — не отмывают ли такой псевдоуборкой деньги?



Петербургские службы ЖКХ поспешили оправдаться и даже пригласили журналистов в пресс-тур, чтобы все могли убедиться — это не бессмысленный труд, а специфика работы.

Подробности в видеосюжете Александра Лисицына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как водитель каршеринга протаранил снегоуборочную машину в Петербурге.