Для чего коммунальщики Петербурга поливают дороги в дождь и «убирают» несуществующий снег?

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Свидетелями странной активности служб ЖКХ на дорогах Северной столицы стали горожане.

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Фото, видео: Известия / Александр Казаков; 5-tv.ru

Тема:
Погода

Даже в такую бесснежную зиму, как сейчас в Петербурге, коммунальщики не сидят без дела. Жители Северной столицы стали свидетелями довольно абсурдных ситуаций — как снегоуборочная техника расчищает дороги от невидимых сугробов. А в дождь работают поливальные машины. Такая видимость работы вызвала недоумение горожан и резонный вопрос — не отмывают ли такой псевдоуборкой деньги?

Петербургские службы ЖКХ поспешили оправдаться и даже пригласили журналистов в пресс-тур, чтобы все могли убедиться — это не бессмысленный труд, а специфика работы.

Подробности в видеосюжете Александра Лисицына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как водитель каршеринга протаранил снегоуборочную машину в Петербурге.

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