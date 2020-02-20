Хлопок произошел в котельной недалеко от школы в Махачкале
В результате инцидента никто не получил травм.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; t.me/mobrep
Хлопок с последующим возгоранием, по предварительным данным, произошел в котельной, которая расположена в 45 метрах от Мехельтинской средней школы Гумбетовского района Дагестана. На данный момент образовательное учреждение осталось без отопления, его планируют восстановить ближе к вечеру. В результате происшествия никто не пострадал.
В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен пожар. Как видно на кадрах, пламенем объята довольно большая часть здания. Вверх идет густой дым. Согласно предварительным данным, огонь серьезно повредил помещение и оборудование котельной.
На месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС. Учебный процесс не остановлен.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане сгорело здание министерства промышленности и энергетики.
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