Хлопок произошел в котельной недалеко от школы в Махачкале

Хлопок с последующим возгоранием, по предварительным данным, произошел в котельной, которая расположена в 45 метрах от Мехельтинской средней школы Гумбетовского района Дагестана. На данный момент образовательное учреждение осталось без отопления, его планируют восстановить ближе к вечеру. В результате происшествия никто не пострадал.

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлен пожар. Как видно на кадрах, пламенем объята довольно большая часть здания. Вверх идет густой дым. Согласно предварительным данным, огонь серьезно повредил помещение и оборудование котельной.

На месте работают пожарные расчеты и сотрудники МЧС. Учебный процесс не остановлен.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Дагестане сгорело здание министерства промышленности и энергетики.