«Ты жар-птица!» — Бузова в причудливой накидке очаровала поклонников
Фанаты обратили внимание на безупречную фигуру певицы и телеведущей.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Новый снимок Ольги Бузовой в Instagram восхитил поклонников звезды. В кадре она позирует в мини-юбке, топе и необычной разноцветной накидке. В таком наряде исполнительница продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.
«Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы», — написала звезда, добавив к подписи смеющиеся смайлики.
Несмотря на философские мысли знаменитости, фанатов Бузовой привлекла в первую очередь ее внешность. Свыше 350 тысячам подписчиков понравилась Ольга в таком сногсшибательном наряде. Фолловеры сделали сотни комплиментов своей любимице.
«Красивая кошечка»;
«Ну, что за принцесса?»;
«Королева»;
«Шикарная»;
«Какая красавица!!! Просто конфетка»;
«Ольга, ты прекрасна! Ты жар-птица!» — написали пользователи сети.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова презентовала отрывок новой песни.
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