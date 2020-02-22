Новый снимок Ольги Бузовой в Instagram восхитил поклонников звезды. В кадре она позирует в мини-юбке, топе и необычной разноцветной накидке. В таком наряде исполнительница продемонстрировала плоский живот и стройные ноги.

«Мужчина, если бы и смог понять, что думает женщина, все равно не поверил бы», — написала звезда, добавив к подписи смеющиеся смайлики.

Instagram @buzova86

Несмотря на философские мысли знаменитости, фанатов Бузовой привлекла в первую очередь ее внешность. Свыше 350 тысячам подписчиков понравилась Ольга в таком сногсшибательном наряде. Фолловеры сделали сотни комплиментов своей любимице.

«Красивая кошечка»;

«Ну, что за принцесса?»;

«Королева»;

«Шикарная»;

«Какая красавица!!! Просто конфетка»;

«Ольга, ты прекрасна! Ты жар-птица!» — написали пользователи сети.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Бузова презентовала отрывок новой песни.