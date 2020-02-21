«Это будет мегахит года»: Бузова презентовала отрывок новой песни

Отрывок свежей песни презентовала в Instagram Ольга Бузова. Артистка выложила видео из студии звукозаписи, где в черном топе и шароварах танцует под припев пока не выпущенного материала.

«Только вышла со студии на эмоциях после записи нового трека. Заливаю вам маленький кусочек. Если зашел припев, пишите ваши варианты названия песни, а я в ближайшее время доделываю трек, и выпускаю», — написала звезда.

В сторис Бузова поблагодарила фанатов за первые благодарные отзывы и обещала с учетом положительной реакции публики выпустить песню как можно скорее.

Instagram @buzova86

«У меня руки чешутся показать вам эту нереальную работу, какие там куплеты!.. Я уверена, это будет мегахит года», — заинтриговала поклонников телеведущая.

Фолловеры в комментариях подтвердили, что уже ждут «мегахит» и подпевают выложенному отрывку. Новость в микроблоге Ольги отметили «лайками» 3,9 миллиона подписчиков.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ольга Бузова не на шутку озадачила поклонников своим возможным «интересным» положением.