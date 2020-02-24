Как выбрать продукты для блинов на Масленицу — советы от Роспотребнадзора
В ведомстве рассказали, на что обратить внимание при покупке муки, молока, масла и сметаны.
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Фото, видео: ТАСС / Валерий Матыцин
В Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзоре) дали рекомендации по выбору продуктов для блинов на Масленицу. В ведомстве отметили, для того чтобы блюдо получилось вкусным, необходимо тщательно подходить к выбору ингредиентов.
Например, муку необходимо покупать только в бумажных пакетах, чтобы она могла «дышать» и дольше сохранять свои свойства. А при выборе молока важно обращать внимание на информацию на этикетке. Если там написано «молокосодержащий продукт», то нужно быть готовым, что продукт будет обладать другими свойствами.
При выборе сливочного масла тоже есть свои тонкости — в его составе не должно быть растительных жиров. А в качественную сметану, согласно государственному стандарту, обязательно должны входить сливки, закваска, молоко или молочные продукты. Что касается яиц, то их следует проверять на овоскопе.
Ранее 5-tv.ru сообщал, стоит ли совмещать Масленицу и Великий пост.
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