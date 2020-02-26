Из-за метели и ДТП парализовано движение по трассе «Урал» в Челябинской области
Огромные пробки скопились из-за фур, которые не могут подняться в гору. ГИБДД ограничило движение для большегрузов до утра 27 февраля.
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Фото, видео: www.globallookpress.com /Peter Schatz, 5-tv.ru
Непогода и серьезное ДТП парализовали движение на федеральной трассе М-5 «Урал» в Челябинской области. Как сообщили 5-tv.ru очевидцы, люди по много часов стоят в пробках из-за аварии с участием фуры на горном участке в районе поселка Сим в сторону Челябинска. По словам водителей, на дороге образовался снежный накат, большегрузы не могут въехать в гору. Затруднено движение и в обратном направлении — в сторону Уфы.
Из-за сложной дорожной обстановки на участке трассы М-5 ГИБДД ввело ограничение движения для грузовиков до завтрашнего утра.
«В связи с неблагоприятными погодными условиями в виде сильного снегопада, местами метелями и гололедными явлениями на участке с 1549 по 1798 (от города Аша до Чебаркуля) автодороги федерального значения М5 „Урал“ введено ограничение движения с 17:00 26 февраля до 06:00 27 февраля большегрузного автотранспорта», — говорится в сообщении, распространенном Управлением ГИБДД по Челябинской области.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об аварии с участием более 30 автомобилей на дороге Самара-Уфа-Челябинск из-за непогоды в Башкирии.
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