Как Киркоров и Бузова «зажгли» на Масленице в гостях у Малахова — видео
Вечеринка прошла в королевском номере роскошного отеля в Москве.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
В течение вот уже нескольких лет Андрей Малахов устраивает шумные вечеринки в честь Масленицы. На этот раз телеведущий вместе со своей супругой Натальей Шкулевой закатил пышное торжество в королевском номере роскошного столичного отеля.
На праздник прибыл весь российский бомонд: дизайнер Валентин Юдашкин вместе с супругой, балерина Анастасия Волочкова, певица Ольга Орлова и множество других селебрити.
Пожалуй, самыми важными и яркими гостями вечера стали суперпопулярные Филипп Киркоров и Ольга Бузова. Певица опубликовала в Instagram целую видеохронику и множество фотографий с праздничного события. В кадре поп-дива постоянно чему-нибудь восхищается и благодарит хозяина вечеринки за приглашение.
«Андрей нам устроил невероятный праздник! Это ежегодная премия уже, можно сказать. Тут невероятное количество людей. Весь шоу-бизнес сегодня приехал есть блины!» — отметила впечатлительная исполнительница.
В ролике Ольга Бузова с удовольствием один за другим поедает румяные блинчики, макая их в смесь из сметаны и ягодного варенья. Старающийся следить за питанием и плотно занявшийся своей фигурой Филипп Киркоров с сожалением признался поп-диве — он скушал лишь один блинчик.
«Один?! А я — три!» — заявила певица.
Позже в микроблоге Ольга Бузова призналась, что блинчики в гостях у Андрея Малахова оказались «безумно вкусными». Звезда поблагодарила телеведущего за гостеприимство.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Андрей Малахов удивился претензиям к эфиру с расценками на эскорт-услуги знаменитостей.
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