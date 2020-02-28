В центре «Фобос» не назвали март аномально теплым

Синоптики Росгидромета рассказали об аномально высоких температурах воздуха в марте. В центральной части страны столбик термометра в среднем поднимется на семь-десять градусов выше нормы. Погодные аномалии затронут Тульскую, Калужскую, Рязанскую области, а также Курскую, Орловскую, Воронежскую, Липецкую и Тамбовскую области.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в беседе с 5-tv.ru не назвал превышение температуры аномальным. По его словам, март однозначно будет теплее, чем обычно, но разница с нормой будет несущественной.

«Мы давно говорили, что март будет теплее нормы. Но эпитет „аномальные“, наверное, здесь не подходит, потому как превышение температуры не очень большое. По крайней мере, оно будет существенно меньше, чем было в декабре, январе и феврале. Некоторое время назад мы в центре свой прогноз сделали, у нас получилось превышение на 1,5-2,5 градуса. Норма средней температуры в марте — минус 2,2 градуса. По нашему прогнозу, температура в марте будет от ноля до плюс одного градуса», — рассказал синоптик.

Самый теплый март за всю историю наблюдений, по его словам, был в Москве в 2007 году. Тогда воздух прогрелся до 4,4 градуса. В 2020-м году таких высоких температур не предвидится.

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