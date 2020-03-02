Блинный баттл от Марии Погребняк и ее сына. Как провели Масленицу Дубцова и Нетребко? Российские звезды показали, как проводили зиму
5-tv.ru публикует подборку фото звезд отечественного шоу-бизнеса, которые рассказали в социальной сети о том, как проводили Масленицу.
Фото: Instagram @anna_netrebko_yusi_tiago
Инна Маликова
Сестра Дмитрия Маликова Инна в компании с певицей Анитой Цой, а также участниками коллектива «Новые самоцветы» напекла на Масленицу блинов и угостила ими публику. Праздничная акция проходила в Зеленограде. Артистка рассказала подписчикам на своей странице в Instagram, что Масленица — один из самых любимых ее праздников.
«Сегодня получился невероятно теплый день, несмотря на минусовую погоду на улице и метель на дорогах. Но когда мы вышли на сцену, вышло солнышко! Это отличный знак — весне быть!» — отметила звезда.
Марина Газманова
Жена Олега Газманова Марина поделилась роликом с масленичных гуляний. Звезда прикрепила к видео несколько гневный пост, посвященный лицемерным людям. Однако супруга музыканта вовремя вспомнила об актуальном инфоповоде и попросила прощения у своих поклонников.
«Сжигаем чучело и встречаем ВЕСНУ. Простите меня, Бог простил, и я прощаю!» — написала знаменитость.
Мария Погребняк
Супруга футболиста Павла Погребняка вместе со старшим сыном Артемом устроила баттл — кто из них двоих лучше приготовит блин. Звезда запечатлела на видео весь процесс создания праздничного блюда, сопровождая готовку комментариями. Мать троих детей сделала традиционный блинчик, а ее наследник решил приготовить фирменный блин в виде числа 88 — именно под этим номером выступает его отец Павел Погребняк за «Урал».
Ирина Дубцова
Певица Ирина Дубцова поделилась впечатлениями о Масленице с подписчиками на своей странице в Instagram. Звезда запечатлела праздничный стол, на котором красуется главное блюдо. Ирина сняла в ролике питомца и рассказала, что предпочитает есть блины на Масленицу с красной и черной икрой, а также с ягодами.
«Провожаем Масленицу, встречаем весну! И простите меня за все», — подписала пост звезда.
Анна Нетребко
Оперная певица Анна Нетребко полакомилась на Масленицу блинным тортом с семгой и красной икрой. Кроме того, Нетребко попробовала блинчики с мясом, различные салаты и закуски.
«А у нас Масленица! Блинный тортик из семги и блинчики с мясом», — рассказала знаменитость.
Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Киркоров и Бузова «зажгли» на Масленице в гостях у Малахова.
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