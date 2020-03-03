В Минстрое рассказали, кому и когда пересчитают «зимние квитанции»

Самая теплая зима, и это уже признано официально, поможет россиянам сэкономить на оплате услуг ЖКХ. В Госдуме поддержали инициативу пересчитать стоимость отопления.

К концу зимы вообще многие заметили, что она вряд ли стала сложным периодом для коммунальных служб. Но в почтовый ящик продолжали приходить вполне «зимние» квитанции. Хорошая новость. Переплаченные деньги вернутся. Но не всем. Пересчитают и компенсируют тем, у кого стоят общедомовые счетчики. И в том случае, если схема оплаты, так называемые «1:12». В Минстрое России «Известиям» это подтвердили.

Идея логичная и справедливая — ведь при рекордной плюсовой температуре управляющие компании потратили намного меньше на обогрев воды в батареях.

Подробности в видеосюжете Виктора Синеока.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что теплая зима 2020-го обошлась Петербургу дороже, чем прошлогодняя снежная.