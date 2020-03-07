Частные самолеты и органическая курятина из Австрии. Как живут домашние любимцы звезд?

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Максим Чугункин
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Психологи полагают, что аномальная привязанность к животным связана с отсутствием детей или нехваткой простой человеческой близости.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Ольга Бузова

Животные звезд порой живут лучше некоторых людей. Кому из питомцев артисты устраивают СПА на дому? Кто из знаменитостей завещал наследство своему любимцу? Псу какой певицы специально доставляют мясо из Австрии? И что за актер попросил похоронить его со своими четвероногими? Только в программе «Светская Хроника»!

Говорят, питомцы похожи на своих хозяев. Глядя на Алибасова и его любимого кота Чучу, понимаешь, что это действительно так. По крайней мере к съемочной группе «Светской хроники» оба вышли голые.

«Бари, сегодня мы сделаем массаж, подпилим коготочки и сделаем базовый комплекс ухода. Все как обычно»

Чуче раз в месяц устраивают СПА на дому, а он еще и шипит. Чтобы специалист по уходу за котами не ушла вся в царапинах, за строптивым животным следит сам Алибасов. Продюсер рассказывает: любимец регулярно оставляет на его теле отметины.

Бари любит своего питомца, несмотря ни на что. Алибасов отмечает: в девятикомнатной квартире все пространство принадлежит коту.

«Пришлось попрощаться с сауной, поскольку он занял это место. Больше я не моюсь», — эксклюзивно рассказал Бари Алибасов в программе «Светская Хроника».

Бари делится: кот ему дороже всех. Продюсер сделал его своим главным наследником.

«Все-все, что у меня есть, записано на него. Все завещание оформлено на него. И это знает сын мой. Он не против, он поддержал эту идею. Потому что второй наследник после Чучи — мой сын», — смеется продюсер.

Алибасов не первый, кому пришла идея завещать все питомцу. Кошка по кличке Шупетт унаследовала целое состояние после смерти своего хозяина — известного дизайнера Карла Лагерфельда. Кутюрье ушел из жизни год назад, а его белоснежной любимице перешли три миллиона евро. Вернее, ее сиделке. По закону Франции животному не могут достаться финансы хозяина.

Карл Лагерфельд: «Я ненавижу места, где я работаю, и ее нет рядом, даже когда она просто оставляет меня раз в месяц, чтобы посетить своего доктора».

При жизни Лагерфельда Шупетт жила и вовсе как кошачья царица. У нее было несколько горничных. Одна из них фиксировала каждый поступок животного в дневник. Другая следила за состоянием шерстки и кожи питомца. В распоряжении пушистой любимицы был частный самолет. Если модельер начинал скучать по кошке, ее тут же доставляли в любую точку планеты.

Любовь Успенская даже представить себе не может, чтобы отправиться куда-нибудь без своего йоркширского терьера по кличке Фрэнки.

«Собака со мной везде. Даже на один день уезжаю — все равно беру с собой. Это мой талисман. Я с ним засыпаю, я с ним просыпаюсь. Он сейчас меня ждет», — рассказала певица.

Из-за Фрэнки Успенскую один раз даже сняли с рейса. Королева шансона отказалась соблюдать правила авиаперевозок, по которым собака должна находиться во время полета в сумке-переноске. Певица грубо ответила бортпроводнице на ее замечание и оттолкнула стюардессу, из-за чего артистке пришлось брать билеты на другой рейс. Любовь воспринимает своего терьера буквально как ребенка.

«И вот он кушает только с ложечки. И только когда его мама кормит», — поделилась Успенская в своей социальной сети.

Фрэнки, очевидно, с такой неохотой ест творог, потому что привык к другому рациону. По словам Любови, он предпочитает есть исключительно органическую курятину, которую ему доставляют из Австрии.

Питомцы голливудского актера Микки Рурка менее привередливые. У звезды сейчас живет дома шесть псов. Брутальный артист предпочитает породы маленьких размеров: шпицов и чихуахуа.

В одном из интервью актер заявил: после собственной смерти хочет быть вместе со своими любимцами. Он завещал, чтобы его кремировали, затем смешали прах с пеплом четвероногих и развеяли по ветру. Но пока о таких «планах» говорить рано. Кинозвезда вместе с лохматыми друзьями старается вести здоровый образ жизни.

Ольга Бузова не занимается со своими животными спортом, иначе у Евы и Челси испортится укладка.

«Какие у нас красивые стразинки. Мы сходили на укладку, пока мамы не было, да», — поделилась телеведущая видеозаписью с подписчиками.

Ольга Бузова: «Поверьте, живут лучше, чем некоторые люди. Они у меня всегда на укладке. У них бантики, у них стразики».

У психологов свое объяснение такому помешательству на животных.

«Это, во-первых, люди, у которых, по каким-то причинам нет детей вообще. Либо с этими детьми плохие отношения, и, соответственно, нет возможности коммуникации с близкими людьми, которым предавали много раз», — поясняет программе «Светская хроника» психолог Андрей Зберовский.

Поэтому знаменитости готовы тратить любые деньги и оказывать всяческие привилегии тем, кто будет точно им всегда верен.

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