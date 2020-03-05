«Я его первая большая любовь» — Бузова об отношениях с Давидом Манукяном
Певица рассказала о знакомстве с любимым и призналась, что до сих пор боится зависти ее счастью.
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Он умер! Все, его больше нет!» — пошутили друзья за считанные минуты до трагедии в московской сауне
Военный эксперт рассказал, что защищает российские самолеты от обстрелов турок
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
«Эрдоган не Наполеон»: Политолог Сатановский рассказал, сможет ли Турция объявить войну Сирии
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
🧙♀ Гороскоп на мистический день 29 февраля для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Фото, видео: Instagram @buzova86, @andrey_bnd
Ольга Бузова решила приоткрыть завесу тайны своей личной жизни. В интервью «7Дней» она рассказала, как познакомилась с бойфрендом Давидом Манукяном, и что изменилось с тех пор, как пара перестала скрывать свой роман.
Встретились певица и музыкант на съемочной площадке, куда Давид приехал, чтобы принять участие в клипе звезды. По словам Ольги, они общались на «вы», и ничто не предвещало начала любовной истории.
«Давид мне потом признался, что у него сразу возникли чувства, но он не понимал, насколько это серьезно… В тот день мы просто работали. Потом я улетела, меня долго не было в Москве. А когда вернулась, мы уже поняли: происходит что-то, что нам не подвластно, и что мы не можем остановить…», — разоткровенничалась Бузова.
Пара долго скрывала отношения. По словам певицы, ей приходится заново учиться доверять мужчинам, и до сих пор остается страх, что все может рухнуть в одночасье.
«Вокруг столько злых людей, зависти, негатива. И хочется максимально оградить от всего этого наши отношения, которые только-только зарождаются», — призналась дива.
При этом уверенность в своем спутнике не покидает ее ни на минуту. Давид, по ее словам, верит в общее будущее пары за двоих.
«Я его первая большая любовь в жизни. И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас», — заверила Бузова.
В 2016 году Ольга пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. После этого ходили слухи о ее романах, но ни один из них не перерос в серьезные отношения. С Давидом Манукяном популярная певица и ведущая уже почти полгода, за это время они успели съехаться вместе.
Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Бузовой заметили на руке ее бойфреда кольцо, похожее на обручальное.
Нашли ошибку?