Ольга Бузова решила приоткрыть завесу тайны своей личной жизни. В интервью «7Дней» она рассказала, как познакомилась с бойфрендом Давидом Манукяном, и что изменилось с тех пор, как пара перестала скрывать свой роман.

Встретились певица и музыкант на съемочной площадке, куда Давид приехал, чтобы принять участие в клипе звезды. По словам Ольги, они общались на «вы», и ничто не предвещало начала любовной истории.

«Давид мне потом признался, что у него сразу возникли чувства, но он не понимал, насколько это серьезно… В тот день мы просто работали. Потом я улетела, меня долго не было в Москве. А когда вернулась, мы уже поняли: происходит что-то, что нам не подвластно, и что мы не можем остановить…», — разоткровенничалась Бузова.

Instagram @buzova86

Пара долго скрывала отношения. По словам певицы, ей приходится заново учиться доверять мужчинам, и до сих пор остается страх, что все может рухнуть в одночасье.

«Вокруг столько злых людей, зависти, негатива. И хочется максимально оградить от всего этого наши отношения, которые только-только зарождаются», — призналась дива.

При этом уверенность в своем спутнике не покидает ее ни на минуту. Давид, по ее словам, верит в общее будущее пары за двоих.

«Я его первая большая любовь в жизни. И он ни на секунду не сомневается ни в себе, ни во мне, ни в нас», — заверила Бузова.

В 2016 году Ольга пережила тяжелый развод с футболистом Дмитрием Тарасовым. После этого ходили слухи о ее романах, но ни один из них не перерос в серьезные отношения. С Давидом Манукяном популярная певица и ведущая уже почти полгода, за это время они успели съехаться вместе.

Ранее 5-tv.ru писал, что фанаты Бузовой заметили на руке ее бойфреда кольцо, похожее на обручальное.