Режим прекращения огня вводится в Идлибе с 6 марта

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Марина Неруцких
Срочная новость 52

С таким заявлением выступил президент Турции после переговоров в Кремле с российским лидером.

Фото: ТАСС / Anas Alkharboutli

Тема:
Война в Сирии

Режим прекращения огня вводится в Идлибе с 6 марта. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган после переговоров в Кремле с Владимиром Путиным.

«В кратчайшее время мы осуществим режим прекращения огня, и вслед за этим согласуем следующие шаги. Сегодня ночью, начиная с 00:01, то есть именно в полночь с 5 на 6 марта, будет введен режим прекращения огня», — сказал Эрдоган.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Турция и РФ достигли соглашения по Идлибу.

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