«Нереально красивая»: Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном образе
Певица предложила выбрать поклонникам лучший снимок с фотосессии.
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Фото, видео: Instagram @buzova86; Филипп Гончаров
Телеведущая и певица Ольга Бузова очаровала фанатов снимками в нежном образе. Знаменитость предстала на одном из кадров в романтичном образе, с букетом в руках. На другом Ольга позировала в оранжевом брючном костюме. Исполнительница опубликовала серию кадров со свежей фотосессии на своей странице в Instagram, автор фото — Филипп Гончаров.
«Давайте выберем лучший кадр с фотосессии», — предложила артистка.
Нелегкую задачу поставила знаменитость своей многомиллионной армии фанатов. Поклонники так и не смогли определиться, какой же снимок лучше, и просто осыпали любимицу комплиментами в комментариях под постом.
«Нереально красивая, солнечная девочка»;
«Вау, фотки огонь. Красотка»;
«Какие снимки — подчеркивают естественную красоту!»;
«Во всех образах шикарная»;
«Какая красивая. Очень сложно выбрать. Все фотографии шикарные», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что DAVA признался, сколько тратит на Ольгу Бузову.
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