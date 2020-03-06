«Нереально красивая»: Ольга Бузова очаровала фолловеров снимками в нежном образе

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Мия Субботина
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Певица предложила выбрать поклонникам лучший снимок с фотосессии.

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Фото, видео: Instagram @buzova86; Филипп Гончаров

Тема:
Ольга Бузова

Телеведущая и певица Ольга Бузова очаровала фанатов снимками в нежном образе. Знаменитость предстала на одном из кадров в романтичном образе, с букетом в руках. На другом Ольга позировала в оранжевом брючном костюме. Исполнительница опубликовала серию кадров со свежей фотосессии на своей странице в Instagram, автор фото — Филипп Гончаров.

«Давайте выберем лучший кадр с фотосессии», — предложила артистка.

Instagram @buzova86

Нелегкую задачу поставила знаменитость своей многомиллионной армии фанатов. Поклонники так и не смогли определиться, какой же снимок лучше, и просто осыпали любимицу комплиментами в комментариях под постом.

«Нереально красивая, солнечная девочка»;

«Вау, фотки огонь. Красотка»;

«Какие снимки — подчеркивают естественную красоту!»;

«Во всех образах шикарная»;

«Какая красивая. Очень сложно выбрать. Все фотографии шикарные», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что DAVA признался, сколько тратит на Ольгу Бузову.

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