«Стараюсь поддерживать уровень»: DAVA признался, сколько тратит на Ольгу Бузову

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Алиса Старжевская
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Музыкант уверяет: он всегда исполняет желания любимой женщины.

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Фото, видео: Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова

Популярный рэпер Давид Манукян признался: совместная жизнь с Ольгой Бузовой обходится ему очень недешево. Так, например, за один поход в ресторан пара может «спустить» как 20, так и 80 тысяч рублей. Однако это не заботит певца, ведь он искренне любит вторую половинку.

«Она такой же человек, как я. Я на свой продакшн трачу большие деньги, на рекламу. И столько же трачу на Олю. Ровно столько же, не меньше», — отметил DAVA в эфире YouTube-шоу Алены Жигаловой.

Кроме того, 26-летний музыкант рассказал, что ненавидит, когда окружающие принимают его за альфонса. Манукян уверяет: он никогда не жил на деньги возлюбленных. По его словам, настоящий мужчина должен оплачивать и свои, и чужие потребности — по-другому и быть не может.

«Во-первых, я могу себе позволить. Мне вообще все равно. Я могу доширак достать и точить его. <…> Но просто я понимаю, что Оля — это Оля. Я понимаю, что у нее есть уровень, и я не могу ее водить в какие-то обычные места. Я стараюсь всегда поддерживать уровень», — подытожил Давид.

Ранее 5-tv.ru стало известно, что Ольга Бузова — первая большая любовь Давида Манукяна.

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