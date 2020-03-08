Подозреваемого в убийстве подростка разыскивают в Петербурге
По предварительным данным, незадолго до трагедии компания друзей собралась на вечеринку в жилом доме на улице Ижорского Батальона в Колпино.
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Фото, видео: Известия / Алексей Майшев; 5-tv.ru
Подозреваемого в убийстве подростка разыскивают в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, компания друзей собралась на вечеринке у 14-летнего именинника на улице Ижорского Батальона в Колпино, однако праздник закончился трагически. Ребенка с огнестрельным ранением нашли на лестничной клетке возле квартиры. Когда силовики вошли в квартиру, внутри помещения уже никого не было.
Как сообщается на Telegram-канале «112», предположительно, стрелять мог кто-то из детей.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».
Ранее 5-tv.ru сообщал о штурме квартиры в Колпино, рядом с которой был найден труп мальчика. Предполагалось, что в ней забаррикадировался вооруженный мужчина. Однако дома никого обнаружено не было. Подозреваемый в преступлении разыскивается
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