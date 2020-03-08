Жуткое видео с места убийства подростка в Петербурге — шокирующие кадры 18+

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Карина Бернтгольц
Эксклюзив 227

Погибшего ребенка обнаружили на лестничном пролете в одном из домов в Колпинском районе города.

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Фото, видео: 5-tv.ru

Жуткие кадры с места гибели 14-летнего подростка в одном из домов Колпинского района Санкт-Петербурга, публикует 5-tv.ru.

Тело 14-летнего мальчика нашли на лестничном пролете у квартиры, в которой проживал районный судья вместе с семьей. По предварительной версии, ребенок скончался в результате огнестрельного ранения. Как рассказали родственники погибшего, мальчик находился у своего приятеля, предположительно, на дне рождения. Что конкретно произошло в тот вечер, до сих пор неизвестно.

Школьника в квартире не обнаружили. В настоящий момент ведется его розыск.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.

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