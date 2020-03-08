Жуткое видео с места убийства подростка в Петербурге — шокирующие кадры 18+
Погибшего ребенка обнаружили на лестничном пролете в одном из домов в Колпинском районе города.
Закрыть
Смотрите также:
«Дружный класс»: учителя о погибшем подростке и подозреваемом в его убийстве
Тело убитого подростка вынесли из жилого дома в Петербурге — видео
Подозреваемого в убийстве подростка разыскивают в Петербурге
Очевидцы рассказали, что во время штурма в квартире в Петербурге была девочка
«Не пил, не курил»: Родственники о подростке, найденном мертвым у квартиры судьи в Петербурге
Кадры с места, где обнаружили тело подростка у квартиры судьи в Петербурге
Пожар разгорелся в высотке в Колпинском районе Петербурга —видео
Тело в багажнике и раненая экс-супруга: как поймали петербургского «Отелло»
Мажор проехался по «встречке» в Петербурге на Range Rover, на котором потом сбили пешехода
Фото, видео: 5-tv.ru
Жуткие кадры с места гибели 14-летнего подростка в одном из домов Колпинского района Санкт-Петербурга, публикует 5-tv.ru.
Тело 14-летнего мальчика нашли на лестничном пролете у квартиры, в которой проживал районный судья вместе с семьей. По предварительной версии, ребенок скончался в результате огнестрельного ранения. Как рассказали родственники погибшего, мальчик находился у своего приятеля, предположительно, на дне рождения. Что конкретно произошло в тот вечер, до сих пор неизвестно.
Школьника в квартире не обнаружили. В настоящий момент ведется его розыск.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что убийство ребенка могло быть непреднамеренным.
Нашли ошибку?