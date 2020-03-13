Состояние самого бедного сенатора в США Берни Сандерса оценили в два миллиона

Состояние самого «бедного» члена Сената США Берни Сандерса, который претендует на роль кандидата в президенты Соединенных Штатов от демократической партии, оценивается примерно в два миллиона долларов. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на Business Insider.

Для сравнения, среднестатистическое состояние американских сенаторов составляет около 3,2 миллиона долларов, а активы самого богатого из них — демократа Марка Уорнера — по данным на 2016 год, составляли 402 миллиона долларов.

Сандерс, по информации издания, разбогател в последние несколько лет. Еще в 2015 году его состояние составляло всего 750 тысяч. При этом его зарплата как сенатора от штата Вермонт составляет 174 тысячи долларов в год. А до этого, будучи главой города Берлингтон он получал за год чуть больше 33 тысяч.

Как полагает автор статьи, миллионы принесла Берни Сандерсу не политическая деятельность, а писательская. В 2016 году он получил почти миллион долларов гонораров за свои книги, в частности «Нашу революцию». А год спустя, после выхода «Руководства Берни Сандерса по политической революции» его доход превысил миллион долларов. Кроме того, в собственности сенатора и его жены Джейн два дома в Вермонте, стоимостью 405 и 575 тысяч долларов, а также таунхаус в Вашингтоне, приобретенный в 2007 году за 488 тысяч долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как 77-летний Берни Сандерс стал посмешищем, пропустив удар от боксерской груши.