Юг России охватили природные пожары

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Сухостой, поля и горные районы горят в Астрахани, Краснодаре, Сочи, Туапсе и Дагестане.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен на Юге России. Полыхают поля, горные районы и сухостой в городах. С природными пожарами сейчас борются с Астрахани, Краснодаре, Сочи и Туапсе. Горят горы и в Дагестаны. Вот так ночью выглядят горы в Акушинском районе. Ухудшает обстановку сильный ветер.

На Чукотке объявлен наивысший — оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 34
метров в секунду. В регионе сильная метель. Из-за крайне низкой видимости накануне пришлось закрыть переправу через Анадырский лиман. Водителей просят не отправляться в дальние поездки.

Зима продолжает хозяйничать по всей территории Сибири. Из-за снега и метелей штормовое предупреждение объявлено более чем в 20-ти регионах.

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Относительная влажность 93%
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2.64
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