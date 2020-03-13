Юг России охватили природные пожары
Сухостой, поля и горные районы горят в Астрахани, Краснодаре, Сочи, Туапсе и Дагестане.
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Фото, видео: www.globallookpress.com, 5-tv.ru
Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен на Юге России. Полыхают поля, горные районы и сухостой в городах. С природными пожарами сейчас борются с Астрахани, Краснодаре, Сочи и Туапсе. Горят горы и в Дагестаны. Вот так ночью выглядят горы в Акушинском районе. Ухудшает обстановку сильный ветер.
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Зима продолжает хозяйничать по всей территории Сибири. Из-за снега и метелей штормовое предупреждение объявлено более чем в 20-ти регионах.
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