Юг России охватили природные пожары

Чрезвычайный класс пожарной опасности объявлен на Юге России. Полыхают поля, горные районы и сухостой в городах. С природными пожарами сейчас борются с Астрахани, Краснодаре, Сочи и Туапсе. Горят горы и в Дагестаны. Вот так ночью выглядят горы в Акушинском районе. Ухудшает обстановку сильный ветер.

На Чукотке объявлен наивысший — оранжевый уровень погодной опасности. Порывы ветра достигают 34

метров в секунду. В регионе сильная метель. Из-за крайне низкой видимости накануне пришлось закрыть переправу через Анадырский лиман. Водителей просят не отправляться в дальние поездки.

Зима продолжает хозяйничать по всей территории Сибири. Из-за снега и метелей штормовое предупреждение объявлено более чем в 20-ти регионах.