Девятибалльный шторм в Москве: водитель легковушки погиб из-за падения дерева

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В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу, сильный ветер мешает потушить пожары, бушующие на юге страны.

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Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Первая жертва непогоды в Москве. Из-за ураганного ветра на автомобиль рухнуло дерево. В этот момент в салоне находился водитель. Он получил тяжелые травмы, но еще до приезда медиков скончался на месте. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ветер не только валит деревья, но и бетонные плиты.

Непогода затронула и Петербург. Из-за угрозы наводнения в городе закрыли дамбу, а спасательные службы приведены в усиленный режим работы.

Сильный ветер мешает потушить пожары, которые сейчас бушуют на юге страны. В городах горят поля и сухостой — огонь вплотную приблизился к домам в Астрахани, Краснодаре, Сочи и Туапсе. А в одном из районов Дагестана полыхают леса в горах.

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