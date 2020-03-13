Девятибалльный шторм в Москве: водитель легковушки погиб из-за падения дерева
В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности, из-за угрозы наводнения в Петербурге закрыли дамбу, сильный ветер мешает потушить пожары, бушующие на юге страны.
Закрыть
Смотрите также:
ТОП-9 женских имен, которые возбуждают и притягивают всех мужчин
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
Касьянов день: что можно и нельзя делать в пятницу 13 марта
Как день недели, в который родился человек, может повлиять на его судьбу
И все-таки он лгал! Подписи Родченкова оказались подделкой, что скажет суд?
Пятница, 13-е: астролог рассказала, каким знакам зодиака нужно насторожиться
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 12 марта, для всех знаков зодиака
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 9 по 15 марта
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 11 марта, для всех знаков зодиака
Звезда «Папиных дочек» в воздушном платьице показала «Мерлин Монро» у вентилятора
Фото, видео: ТАСС / Сергей Фадеичев, 5-tv.ru
Первая жертва непогоды в Москве. Из-за ураганного ветра на автомобиль рухнуло дерево. В этот момент в салоне находился водитель. Он получил тяжелые травмы, но еще до приезда медиков скончался на месте. В столице объявлен оранжевый уровень погодной опасности. Ветер не только валит деревья, но и бетонные плиты.
Непогода затронула и Петербург. Из-за угрозы наводнения в городе закрыли дамбу, а спасательные службы приведены в усиленный режим работы.
Сильный ветер мешает потушить пожары, которые сейчас бушуют на юге страны. В городах горят поля и сухостой — огонь вплотную приблизился к домам в Астрахани, Краснодаре, Сочи и Туапсе. А в одном из районов Дагестана полыхают леса в горах.
Нашли ошибку?