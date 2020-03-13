Рекламный щит упал на чемпионку России по ножевому бою в Москве из-за урагана

Чемпионка России по ножевому бою Вероника Муха пострадала из-за урагана в Москве. На 34-летнюю спортсменку упал рекламный щит на Свободном проспекте в российской столице. Как стало известно 5-tv.ru, прохожие оказали первую медицинскую помощь пострадавшей и вызвали бригаду медиков. Впоследствии Вероника была госпитализирована с травмой головы.

Вероника Муха — профессиональная спортсменка. Она является чемпионкой по ножевому бою, кандидатом в мастера спорта по волейболу, а также кандидатом в мастера спорта по парашютному спорту

Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве в связи со сложной гидрометеорологической ситуацией. Синоптики предупреждают о сильном ветре, местами с порывами до 20-25 метров в секунду.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в результате шторма в Москве погиб мужчина. На машину, в которой он ехал, упало дерево.