Чемпионка РФ по ножевому бою, на которую упал рекламный щит в Москве, перенесла операцию

Стали известны подробности инцидента на Свободном проспекте в Москве, где на чемпионку России по ножевому бою Веронику Муху из-за сильного ветра упал рекламный щит. По информации 5-tv.ru, сразу же после инцидента неравнодушные прохожие подбежали к 34-летней спортсменке и оттащили его.

После этого пострадавшая, по предварительным данным, на непродолжительное время пришла в себя, а впоследствии резко потеряла сознание. На место экстренно вызвали скорую помощь. Муха была госпитализирована в клинику, где ей диагностировали открытую черепно-мозговую травму и другие повреждения.

По данным 5-tv.ru, пациентка уже перенесла операцию. Информация о ее состоянии уточняется.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Гидрометцентр России объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве в связи со сложной гидрометеорологической ситуацией.