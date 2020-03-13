«Обострение на фоне стресса»: Бузова переполошила фанатов сообщением об МРТ

Тревожный пост Ольги Бузовой в Instagram об ухудшении самочувствия переполошил ее поклонников. Звезда заявила, что затянула с лечением и обратилась к докторам, когда не смогла встать.

«Только что сделала МРТ и получила заключение врача. Не буду ни себя, ни вас пугать, но если не заняться спиной, то последствия будут не очень хорошими. Сейчас, видимо, произошло обострение на фоне стресса, который в моей профессии присутствует ежедневно», — написала артистка.

Instagram @buzova86

Ольга добавила, что медики прописали ей физический покой. Бузова по-прежнему намерена давать концерты, но заранее попросила зрителей простить ее за малую физическую активность. Ближайшее выступление певицы пройдет этим вечером в Вологде, откуда она опубликовала пост для микроблога.

Какой диагноз поставили ей врачи и насколько он серьезен, Бузова не уточнила. В телефонном разговоре с корреспондентом 5-tv.ru PR-менеджер артистки Антон Богославский также отказался озвучить заключение докторов. Все, что пока остается фолловерам — гадать и желать любимице выздоровления, что и происходит.

Ранее 5-tv.ru писал, что экс-ухажер Бузовой готов взять в жены Самбурскую.