«Сложно даже стоять»: Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям врачей
Поющая телеведущая призналась, что медики диагностировали у нее грыжу и прописали физический покой.
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Фото, видео: Instagram @buzova86
Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова дала в Вологде концерт, несмотря на травму. На своей странице в Instagram поп-дива рассказала, что накануне сделала МРТ, по результатам которой врачи диагностировали у нее грыжу и прописали отдых и домашний покой. Однако светская львица пренебрегла советами медиков и вышла на сцену, где, как сама призналась, даже с трудом могла стоять.
Такое неосторожное решение Бузова приняла, чтобы не подвести своих фанатов, которые приобрели билеты на ее выступление и уже готовились к мероприятию. В социальной сети она извинилась перед зрителями, за то, что не смогла вести себя так же энергично, как и на других шоу. Звезда пояснила, что виной всему — плохое самочувствие.
«Просто мне было очень больно, я даже не могу сейчас нормально ходить! Сложно даже стоять. Но, я хотела петь для вас! Переборов всю боль в себе, на обезболивающих, я вышла сегодня к вам. У меня сжималось сердце, пишу сейчас и слезы на глазах. Да, что тут говорить, Вы сами видели, что не я смогла сдержать эмоции во время шоу», — написала теледива.
Подписчики с сожалением отнеслись к новостям о здоровье Бузовой и посоветовали ей не нарушать рекомендации врачей и соблюдать покой.
«Олечка, бедненькая!»
«Выздоравливай! Отдыхай обязательно!»
«Ты умничка и очень сильная!»
«Скорейшего выздоровления, звездочка!» — желали комментаторы.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тревожный пост Ольги Бузовой в Instagram об ухудшении самочувствия переполошил ее поклонников.
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