«Сложно даже стоять»: Бузова вышла на сцену вопреки предостережениям врачей

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова дала в Вологде концерт, несмотря на травму. На своей странице в Instagram поп-дива рассказала, что накануне сделала МРТ, по результатам которой врачи диагностировали у нее грыжу и прописали отдых и домашний покой. Однако светская львица пренебрегла советами медиков и вышла на сцену, где, как сама призналась, даже с трудом могла стоять.

Такое неосторожное решение Бузова приняла, чтобы не подвести своих фанатов, которые приобрели билеты на ее выступление и уже готовились к мероприятию. В социальной сети она извинилась перед зрителями, за то, что не смогла вести себя так же энергично, как и на других шоу. Звезда пояснила, что виной всему — плохое самочувствие.

«Просто мне было очень больно, я даже не могу сейчас нормально ходить! Сложно даже стоять. Но, я хотела петь для вас! Переборов всю боль в себе, на обезболивающих, я вышла сегодня к вам. У меня сжималось сердце, пишу сейчас и слезы на глазах. Да, что тут говорить, Вы сами видели, что не я смогла сдержать эмоции во время шоу», — написала теледива.

Instagram @buzova86

Подписчики с сожалением отнеслись к новостям о здоровье Бузовой и посоветовали ей не нарушать рекомендации врачей и соблюдать покой.

«Олечка, бедненькая!»

«Выздоравливай! Отдыхай обязательно!»

«Ты умничка и очень сильная!»

«Скорейшего выздоровления, звездочка!» — желали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что тревожный пост Ольги Бузовой в Instagram об ухудшении самочувствия переполошил ее поклонников.