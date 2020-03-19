Танцы под Little Big: Юлия Пересильд наслаждается карантином в калужской деревне

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Валентин Черников
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Актриса показала, как проводит время дома в компании дочерей.

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Фото, видео: Instagram @juliaperesild

Тема:
Эпидемия коронавируса

Идею самоизолироваться в пиковый период эпидемии поддержала Юлия Пересильд. Звезда «Битвы за Севастополь» и «Есенина», как и многие другие ее коллеги по цеху, временно осталась без работы. Переждать кризис она решила в калужской деревне вместе с дочерьми от Алексея Учителя: десятилетней Аней и семилетней Машей. Об этом она сообщила в шоу Ивана Урганта при разговоре с ведущим по скайпу.

Instagram @juliaperesild

Артистка отметила, что ей сложно распланировать собственный день. Вынужденное безделье оказалось для Юлии непривычным. Много времени они с дочками уделяют чтению — не меньше часа в день — и развлекаются любыми доступными способами. Эти моменты Пересильд сняла на видео и выложила в Instagram.

На одном из роликов актриса читает наследницам вслух сказку Джанни Родари, а на другом танцует с ними под песню Little Big для несостоявшегося «Евровидения».

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Овечкина рассказала об их самоизоляции.

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