Танцы под Little Big: Юлия Пересильд наслаждается карантином в калужской деревне

Идею самоизолироваться в пиковый период эпидемии поддержала Юлия Пересильд. Звезда «Битвы за Севастополь» и «Есенина», как и многие другие ее коллеги по цеху, временно осталась без работы. Переждать кризис она решила в калужской деревне вместе с дочерьми от Алексея Учителя: десятилетней Аней и семилетней Машей. Об этом она сообщила в шоу Ивана Урганта при разговоре с ведущим по скайпу.

Instagram @juliaperesild

Артистка отметила, что ей сложно распланировать собственный день. Вынужденное безделье оказалось для Юлии непривычным. Много времени они с дочками уделяют чтению — не меньше часа в день — и развлекаются любыми доступными способами. Эти моменты Пересильд сняла на видео и выложила в Instagram.

На одном из роликов актриса читает наследницам вслух сказку Джанни Родари, а на другом танцует с ними под песню Little Big для несостоявшегося «Евровидения».

Ранее 5-tv.ru писал, что жена Александра Овечкина рассказала об их самоизоляции.