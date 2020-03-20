Власти Калининграда ответили на призыв присоединить регион к Польше

Руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков заявил, что власти региона не готовы комментировать степень вменяемости читателей польского издания Gazeta Wyborcza, которые после ознакомления с материалом газеты о ситуации в Калининграде на фоне коронавируса призвали присоединить город к Польше.

«Никакой дискуссии на официальном уровне по этому поводу не ведется», — сообщил Лысков в интервью РИА Новости.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов, в свою очередь, отметил, что размышления поляков на тему присоединения региона не заслуживают внимания властей.

«Честно говоря, оценивать высказывания каких-то безымянных интернет-троллей губернатору Калининградской области — слишком много чести этим польским графоманам», — заявил чиновник в беседе с «Газетой. Ру».

17 марта польское издание Gazeta Wyborcza опубликовало статью о ситуации в Калининграде во время эпидемии коронавируса. В комментариях к материалу читатели обсудили затруднительное положение региона из-за закрытия границ России и предположили возможность присоединения области к Польше.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что калининградке на приеме в поликлинике сообщили, что она умерла.