Триста россиян не могут уехать домой на машинах из Армении через Грузию

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Василий Заика
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Гражданам РФ предложили оставить автомобили в стране на неопределенный срок и вернуться на самолете.

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Фото, видео: ТАСС/Шарифулин Валерий, 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

Более трехсот россиян не могут уехать домой из Армении на машинах через Грузию. В обеих странах объявлен режим ЧП из-за пандемии коронавируса и закрыты границы. Об этом сообщил руководитель инициативной группы граждан РФ Вартан Палян.

«Если Армения разрешает нам выехать из страны, то Грузия не пропускает нас транзитом через свою территорию», — сказал Вартан Палян.

Активист рассказал, что в консульстве РФ туристам предложили оставить автомобили на неопределенный срок в Армении и покинуть страну на самолете. При этом денег на покупку билетов у россиян нет.

«Но билеты мы должны оплачивать сами, на что практически ни у кого нет финансовой возможности», — говорит активист.

Вартан Палян отметил, что «застрявшие» в Армении россияне полностью осознают введенные на территории страны меры и не намерены нарушать действующее в стране законодательство. Несмотря на это, люди будут продолжать просить посольство Грузии в Ереване предоставить им транзитный коридор.

В настоящее время единственным сухопутным маршрутом связывающим Россию с Грузией и Арменией является Военно-Грузинская дорога, пролегающая через Главный Кавказский Хребет.

14 марта Грузия, Армения и Азербайджан приостановили перемещение граждан между странами на десять дней.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в России запустили волонтерский проект помощи в период пандемии коронавируса.

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