Рекорд по количеству осадков за более чем за полвека побит в Самарской области

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В областной столице полуметровые сугробы. На помощь водителям, застрявшим в снежном плену, пришли военные со спецтехникой.

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Фото, видео: ТАСС/Srdjan Ilic/PIXSELL, 5-tv.ru

Тема:
Погода

Самарскую область накрыл мощный снежный циклон. В регионе побит рекорд по количеству осадков за более чем за полвека. В областной столице полуметровые сугробы. На дорогах пробки. Сотни мелких аварий. Местных жителей просят не ездить на личных автомобилях. На помощь водителям, которые все-таки решили испытать судьбу, пришли военные. Они используют спецтехнику, чтобы вытащить машины из снежного плена.

А в Иркутскую область пришла большая вода. Подтоплены три поселка. Некоторые дороги полностью размыло. Жители боятся повторения сценария прошлого года, когда регион захлестнул масштабный паводок. Как говорят в МЧС ситуация находится под контролем, но все может измениться, как только в области резко потеплеет.

На Дальнем Востоке открыт пожароопасный сезон. Сотни гектаров леса горят в Забайкальском и Хабаровском краях. С пламенем борются сотни человек, привлечена спецтехника и даже, авиация и беспилотники. С помощью последних мониторят ситуацию с воздуха круглосуточно. В целом, пожароопасный сезон действуют сейчас в 19 регионах страны. На юге с палом травы уже несколько дней не могут справиться пожарные Ставрополья и Краснодарского края.

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