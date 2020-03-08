В бой идут одни старики: кто поборется за президентское кресло в США
В Америке прошли внутрипартийные выборы. От борьбы отказались молодой прогрессивный гомосексуалист Буттиджич, а также медиамагнат и трампоненавистник Блумберг. Кто же остался?
Закрыть
Смотрите также:
«Не так безобиден, как всем кажется»: врач назвал самый вредный алкоголь
Инстаграм головного мозга: потерявшая мужа блогерша продолжает шокировать подписчиков
«Три дня любви и пять трупов»: Михайлов мрачно высказался о решении дочери
Два знака зодиака мужчин, у которых с годами становится жуткий характер
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 6 марта, для всех знаков зодиака
«Счастье есть!» — Галкин и Пугачева выложили трогательные семейные фото
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю со 2 по 8 марта
Эдгард Запашный признался, что ему до сих пор стыдно за роман с Еленой Темниковой
«А талия-то какая осиная!» — Катерина Шпица присела на «королевский стул»
🧙♀ Гороскоп на сегодня, 3 марта, для всех знаков зодиака
Фото, видео: www.globallookpress.com / White House; 5-tv.ru
Гражданам США выбора пока не дают. Совершенно. На этой неделе там случился «супервторник». Это такие внутрипартийные выборы, которые прошли одновременно в 14 штатах, где проживает около 40% населения страны. Там определялись с кандидатами от партий. В этот раз все внимание было приковано к демократам, потому что с республиканцами все ясно.
Дональд Трамп безоговорочный лидер и идет на второй срок при полной поддержке своих избирателей.
У «ослов» веселей! Один за другим отваливаются перспективные и многообещающие политики. То вот молодой прогрессивный гомосексуалист Буттиджич отказался, то миллионер, медиамагнат и трампоненавистник Блумберг тоже снялся. А кто же остается? Джо Байден и Берни Сандерс. Два глубоких старца — 77 лет и 78.
Трамп завидный молодчик на их фоне, всего-то 73 года. Так что творится в демократическом доме престарелых? Почему там уверены, что американцам нужен президент, который с трудом передвигается и путает слова, или за которым тянется шлейф коррупционных скандалов. Эксперты не перестают повторять — партия в глубоком системном кризисе. За последние четыре четыре года с тех пор, как американцы отправили Хилари Клинтон на обочину истории они только и делали, что искали русских хакеров и пытались свалить Трампа. Но сами провалились по всем фронтам, а выводов так и не сделали.
История знает немало примеров, когда власть в стране оказывалась в руках пожилых властителей. Ничем хорошим это не заканчивалось. Вспомните хотя бы самый поздний период в истории Советского Союза. Сначала были «гонки на лафетах» — так в народе называли похороны престарелых генсеков. А потом, в 91-м старики из ГКЧП хватались за власть, после чего всемогущая страна рухнула. И ведь все это время наши заокеанские соседи над нами потешались.
«Конечно, возраст — это препятствие. В СМИ писали, что у Берни Сандерса был инфаркт. Но он сказал, что сейчас чувствует себя прекрасно. И есть люди, которые думают, что Джо Байден, которому 78, должен уйти на пенсию и не участвовать в этой гонке. Но мы посмотрим, что избиратели решат», — говорит Кендалл Коффи, юрист, бывший прокурор по Южному округу штата Флорида.
«Я помню прекрасно советские времена, когда западная пропаганда обвиняла советских вождей в том, что это геронтократия. Но посмотрите, что получается: Брежнев умер в 75, Черненко в 73, Андропов в 69. А нынешним кандидатам основным Берни Сандерсу — 78, Байдену — 77. То есть в этом году им еще на один год прибавится. Из них уже песок сыпется, но никто в американской системе не называет это системой геронтократии. Но вот такой интересный расклад», — говорит Александр Домрин, профессор факультета права НИУ ВШЭ.
Кажется, пресловутая двухпартийная система себя изживает. «Ослы» и «слоны» создали элитарный клуб для своих. Жесткий отбор, клановость, семейные связи, большие деньги и еще большая власть. Свежая кровь уже давно не доходит до жизненно-важных органов демократов и республиканцев. А когда плохой приток крови может случиться политический инсульт. Может быть они тоже обречены? Ведь здесь нужна реформа всей политической кухни США, иначе можно плохо кончить. Но республиканцев пока все устраивает, а демократам до этого нет дела. То есть по сути — нет дела до мнения простых американских граждан.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден победил на праймериз демократов в «супервторник».
Нашли ошибку?