В бой идут одни старики: кто поборется за президентское кресло в США

Гражданам США выбора пока не дают. Совершенно. На этой неделе там случился «супервторник». Это такие внутрипартийные выборы, которые прошли одновременно в 14 штатах, где проживает около 40% населения страны. Там определялись с кандидатами от партий. В этот раз все внимание было приковано к демократам, потому что с республиканцами все ясно.

Дональд Трамп безоговорочный лидер и идет на второй срок при полной поддержке своих избирателей.

У «ослов» веселей! Один за другим отваливаются перспективные и многообещающие политики. То вот молодой прогрессивный гомосексуалист Буттиджич отказался, то миллионер, медиамагнат и трампоненавистник Блумберг тоже снялся. А кто же остается? Джо Байден и Берни Сандерс. Два глубоких старца — 77 лет и 78.

Трамп завидный молодчик на их фоне, всего-то 73 года. Так что творится в демократическом доме престарелых? Почему там уверены, что американцам нужен президент, который с трудом передвигается и путает слова, или за которым тянется шлейф коррупционных скандалов. Эксперты не перестают повторять — партия в глубоком системном кризисе. За последние четыре четыре года с тех пор, как американцы отправили Хилари Клинтон на обочину истории они только и делали, что искали русских хакеров и пытались свалить Трампа. Но сами провалились по всем фронтам, а выводов так и не сделали.

История знает немало примеров, когда власть в стране оказывалась в руках пожилых властителей. Ничем хорошим это не заканчивалось. Вспомните хотя бы самый поздний период в истории Советского Союза. Сначала были «гонки на лафетах» — так в народе называли похороны престарелых генсеков. А потом, в 91-м старики из ГКЧП хватались за власть, после чего всемогущая страна рухнула. И ведь все это время наши заокеанские соседи над нами потешались.

«Конечно, возраст — это препятствие. В СМИ писали, что у Берни Сандерса был инфаркт. Но он сказал, что сейчас чувствует себя прекрасно. И есть люди, которые думают, что Джо Байден, которому 78, должен уйти на пенсию и не участвовать в этой гонке. Но мы посмотрим, что избиратели решат», — говорит Кендалл Коффи, юрист, бывший прокурор по Южному округу штата Флорида.

«Я помню прекрасно советские времена, когда западная пропаганда обвиняла советских вождей в том, что это геронтократия. Но посмотрите, что получается: Брежнев умер в 75, Черненко в 73, Андропов в 69. А нынешним кандидатам основным Берни Сандерсу — 78, Байдену — 77. То есть в этом году им еще на один год прибавится. Из них уже песок сыпется, но никто в американской системе не называет это системой геронтократии. Но вот такой интересный расклад», — говорит Александр Домрин, профессор факультета права НИУ ВШЭ.

Кажется, пресловутая двухпартийная система себя изживает. «Ослы» и «слоны» создали элитарный клуб для своих. Жесткий отбор, клановость, семейные связи, большие деньги и еще большая власть. Свежая кровь уже давно не доходит до жизненно-важных органов демократов и республиканцев. А когда плохой приток крови может случиться политический инсульт. Может быть они тоже обречены? Ведь здесь нужна реформа всей политической кухни США, иначе можно плохо кончить. Но республиканцев пока все устраивает, а демократам до этого нет дела. То есть по сути — нет дела до мнения простых американских граждан.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Байден победил на праймериз демократов в «супервторник».