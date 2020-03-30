В Кремле здоровье россиян поставили выше экономического ущерба из-за самоизоляции

Дмитрий Песков сказал, что в Кремле просчитали финансовые убытки от мер борьбы с коронавирусом.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Константин Кокошкин; 5-tv.ru

Тема:
Эпидемия коронавируса

В Кремле просчитали экономический ущерб, к которому приведет введение режима всеобщей самоизоляции. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, просчитывали. Это раз. Но в настоящий момент любые экономические просчеты на фоне главной задачи — это сохранение здоровья людей и ограждение людей от эпидемиологической опасности — они носят вторичный характер», — ответил Песков на вопрос о том, просчитывали ли в Кремле экономический ущерб от режима всеобщей самоизоляции.

Какой конкретно будет ущерб и сколько людей могут потерять работу из-за COVID-19, пресс-секретарь президента назвать затруднился.

25 марта президент России Владимир Путин объявил об установлении нерабочей недели с 30 марта по 3 апреля 2020 года. Данная мера принята для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и максимальной изоляции граждан во время пандемии коронавируса.

Нерабочая неделя — вовсе не повод отправляться в автобусные туры по России, ходить на домашние вечеринки и на шопинг. Граждане РФ обязаны проявить высокую социальную ответственность, сознательность и придерживаться правил карантина. Тем самым, мы убережем себя, своих близких и соотечественников от возможного заражения смертельно опасным заболеванием.

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30 марта в Петербурге скончался пациент, после вскрытия тела которого был диагностирован коронавирус. Таким образом число жертв пандемии в России по состоянию на 15:00 достигло одиннадцати.

Как сообщал 5-tv.ru, вечером 29 марта режим всеобщей самоизоляции ввели власти Москвы и Подмосковья. Вслед за ними то же самое сделали Мурманская и Калининградская области. Премьер-министр Михаил Мишустин призвал к тому же все остальные субъекты РФ.

Многие ошибочно считают, что режим всеобщей самоизоляции аналогичен введению комендантского часа. Они на самом деле похожи, но существенно отличаются в части наказания за нарушение требований властей.

Тема:
Эпидемия коронавируса
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