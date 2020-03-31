Синоптики рассказали, когда установится погода, «убивающая» коронавирус
Ученые полагают, что жара приостановит распространение COVID-19.
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Фото, видео: Известия / Константин Кокошкин, Александр Казаков; www.globallookpress.com / Arne Dedert
Эксперты не исключают вероятность того, что коронавирус является такой же сезонной болезнью, как грипп или другие респираторные инфекции. Поэтому специалисты склонны полагать — любые изменения погоды способны повлиять на распространение COVID-19.
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд рассказал, что сухая и жаркая погода, способная замедлить скорость распространения заболевания, установится в большей части страны только в июле.
«Будут отдельные дни в июне и в мае +21… +23 градуса, но только отдельные дни», — цитирует метеоролога РИА Новости.
Некоторые ученые полагают, что жара приостановит распространение COVID-19 за счет того, что при высокой температуре капли высыхают, в результате чего вирус «портится». Однако в прохладных влажных помещениях, где работают кондиционеры, инфекция будет «выживать».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в НИИ при Роспотребнадзоре отметили — коронавирус может оказаться сезонной болезнью.
31 марта в России зафиксировано 500 новых случаев коронавируса. Всего COVID-19 в настоящее время распространился на 73 региона РФ. В общей сложности зафиксировано 17 летальных случаев, выздоровел 121 человек.
Полезная информация:
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- телефон горячей линии
Единая горячая линия: 8 800 2000 112
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